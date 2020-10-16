"Это нужно 2 млн украинцам". Зеленский объяснил идею легализации медицинского каннабиса

Ненаркотическая марихуана может помочь пациентам с сильной болью и людям с психическими расстройствами, отмечают в Офисе президента Зеленского

Около 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе. Об этом говорится в объяснении пресс-службы Офиса президента предложения Владимира Зеленского вынести эту идею на опрос 25 октября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ОП отметили, что конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее.

Это может помочь онкобольным, которые сейчас вынуждены принимать более тяжелые и опасные препараты, пишут в ОП. Также опыт других стран показывает: марихуана может помогать при депрессиях и посттравматических расстройствах (ПТСР), что важно для военных, которые возвращаются с войны. Активно используют каннабис и при других заболеваниях и тяжких состояниях.

"По предварительным подсчетам, не менее 2 млн украинцев нуждаются именно в таких препаратах", – говорится в релизе.

Читайте также: На часі. До Зеленського прийдуть поговорити про медичний канабіс

Отмечается, что противники легализации опасаются продажи наркотиков под видом медицинских препаратов. Но нивелировать эти риски должно государство, заявили в ОП.

В ОП подчеркнули: в вопросе Зеленского речь идет лишь о медицинском каннабисе, который нужен людям с сильными системными болями, особо тревожными и депрессивными состояниями, ПТСР.

Сегодня, 16 октября, Зеленский озвучил три последних вопроса из пяти, которые он неким образом собирается задавать 25 октября украинским избирателям на местных выборах. Один из них будет о легализации медицинского каннабиса.

Читайте также: Марихуана эффективна против устойчивых бактерий MRSA – ученые

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.