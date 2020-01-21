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Марихуана эффективна против устойчивых бактерий MRSA – ученые

Марихуана эффективна против устойчивых бактерий MRSA – ученые - Фото
Медицинский каннабис (фото - ЕРА)
21.01.2020, 16:39

Борется с бактериями каннабигерол - не психоактивный элемент

Компонент Cannabis Sativa каннабигерол эффективен в борьбе с метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA), который вызывает сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония. Об этом говорится в исследовании группы иммунологов во главе с Майей Фарха из Университета МакМастера в Канаде.

Опыты на мышах показали, что каннабигерол уничтожает предварительно сформированные MRSA биопленки и клетки, устойчивые к антибиотикам. Кроме того, он ингибирует способность бактерии образовывать новые биопленки.

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Отмечается, что MRSA – устойчивая бактерия, которая не поддается лечению большинством антибиотиков. Хуже того, у клинических штаммов MRSA выявили устойчивость к сильнейшим антибиотикам – ванкомицину, линезолиду и даптомицину.

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