Марихуана эффективна против устойчивых бактерий MRSA – ученые

Медицинский каннабис (фото - ЕРА)

Компонент Cannabis Sativa каннабигерол эффективен в борьбе с метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA), который вызывает сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония. Об этом говорится в исследовании группы иммунологов во главе с Майей Фарха из Университета МакМастера в Канаде.

Опыты на мышах показали, что каннабигерол уничтожает предварительно сформированные MRSA биопленки и клетки, устойчивые к антибиотикам. Кроме того, он ингибирует способность бактерии образовывать новые биопленки.

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Отмечается, что MRSA – устойчивая бактерия, которая не поддается лечению большинством антибиотиков. Хуже того, у клинических штаммов MRSA выявили устойчивость к сильнейшим антибиотикам – ванкомицину, линезолиду и даптомицину.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране "неподходящее время" для принятия решений о легализации каннабиса.

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