Суд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса

Вознесенский суд Николаевской области оправдал инвалида I группы Виталия Румянцева, который выращивал каннабис в медицинских целях. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ).

По данным правозащитников, его судили два года: он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. Вскоре на Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. УХСПЧ заверяет: правоохранители якобы подсадили на участке дикорастущую коноплю - и восемь кустов превратились в 300.

Пресс-релиз полиции по делу можно прочитать здесь.

Румянцеву грозило до семи лет тюрьмы, однако в дело вмешались правозащитники, сделав его публичным. Позже обвинение изменили: количество кустов сократили до 18, Румянцев мог отделаться штрафом.

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17 декабря суд полностью оправдал Румянцева: признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране неподходящее время для принятия решений о легализации каннабиса , хотя раньше высказывался в поддержку этой инициативы.

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Видео: Taras Ratushnyy/YouTube