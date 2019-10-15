Советник главы Минздрава: Медицинский каннабис - это лекарство

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Советник министра здравоохранения, который займется в министерстве разработкой фармполитики, Александр Чумак выступил за легализацию медицинского каннабиса. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Ранее министр Зоряна Скалецкая заявляла, что Чумак, который является совладельцем фармацевтической компании Интерхим, должен сформулировать подходы в области фармполитики.

На вопрос, как он относится к легализации медицинского каннабиса в Украине, Чумак ответил: "Это лекарственное средство. Такое же, как другие: с доказанной эффективностью, контролем качества, всем. Я за расширение лекарственных средств, в том числе с содержанием каннабиса, морфином, кодеином и так далее".

По его словам, для того, чтобы украинским пациентам стали доступны изделия из медицинского каннабиса, необходимо лишь внести изменения в список наркотический веществ, перенеся каннабис из категории запрещенных в категорию с ограниченным распространением.

"Стране ничего серьезного делать не нужно. Нужно, чтобы действующее вещество из одной таблицы 1.2 перешло в таблицу жестко контролируемых, и все, с этого момента открывается возможность регистрации таких лекарственных средств", - сказал Чумак.

"Из-за фуфлополитики у нас есть только 243 аптечных учреждения, имеющих лицензию на такие средства обезболивания. Из них в сельской местности – один", - добавил советник Скалецкой.