Зеленский о легализации каннабиса: Эта проблема не в приоритете

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сейчас в стране неподходящее время для принятия решений о легализации каннабиса. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

Он уточнил, что речь о легализации каннабиса сейчас не идет, хотя много людей хотят заниматься этим бизнесом.

"Мы можем рассматривать это только после того, как мы будем точно знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане", - сказал президент.

Зеленский добавил: "Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы позволили всем заниматься наркотиками. Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется, что те, кто хочет - потерпят... Знаете, существуют вещи, которые не ко времени. Я считаю, что это не ко времени, не сейчас, не приоритет".

По словам президента, с одной стороны общество пока не готово к таким решениям, а с другой - в стране сейчас наоборот идет борьба с наркотиками.

"Если у нас завтра не будет высокго уровня наркоманов... прошу прощения - людей, которые больны этой проблемой - не хочу их обижать. Если мы все это преодолеем, если все будет чисто, тогда мы можем вернуться к этом делу в целом", - резюмировал президент.

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