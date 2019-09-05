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Супрун: Для легализации медицинского каннабиса закон не нужен

Супрун: Для легализации медицинского каннабиса закон не нужен - Фото
Медицинский каннабис (фото - ЕРА)
05.09.2019, 17:27

Достаточно принять постановление Кабмина

Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун заявила, что для легализации медицинского каннабиса не нужен какой-то специальный законопроект, достаточно Кабмину одобрить перенесение каннабиса из категории запрещенных веществ в категорию веществ с ограниченным оборотом. Об этом Супрун написала в Facebook.

Она отметила, что мнение нынешнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой о необходимости законопроекта ошибочно.

По словам Супрун, есть проект постановления Кабмина о перенесении каннабиса из списка опасных наркотиков, оборот которых запрещен, в список наркотиков, оборот которых ограничен. Супрун говорит, что его нужно только принять.

"Это означает, что производство и распространение лекарств из каннабиса станут возможными в Украине. Но они будут строго контролироваться", - написала она.

По мнению Суппрун, разработка нового законопроекта - это потерянное время для пациентов, нуждающихся в таких препаратах для лечения.

Указанный проект постановления Кабмина имеет все необходимые согласования, отмечает бывшая глава Минздрава. "Но на последнем заседании правительства Гройсмана был заблокирован из-за замечаний от МВД Украины (ранее также согласовали этот акт)", - написала Супрун.

Ранее Супрун заявляла, что Минздрав дважды пытался внести изменения в указанное постановление, и дважды МВД блокировало принятие этого решения.

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Уляна Супрун каннабис мвд марихуана арсен аваков
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