Супрун: Для легализации медицинского каннабиса закон не нужен

Медицинский каннабис (фото - ЕРА)

Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун заявила, что для легализации медицинского каннабиса не нужен какой-то специальный законопроект, достаточно Кабмину одобрить перенесение каннабиса из категории запрещенных веществ в категорию веществ с ограниченным оборотом. Об этом Супрун написала в Facebook.

Она отметила, что мнение нынешнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой о необходимости законопроекта ошибочно.

По словам Супрун, есть проект постановления Кабмина о перенесении каннабиса из списка опасных наркотиков, оборот которых запрещен, в список наркотиков, оборот которых ограничен. Супрун говорит, что его нужно только принять.

"Это означает, что производство и распространение лекарств из каннабиса станут возможными в Украине. Но они будут строго контролироваться", - написала она.

По мнению Суппрун, разработка нового законопроекта - это потерянное время для пациентов, нуждающихся в таких препаратах для лечения.

Указанный проект постановления Кабмина имеет все необходимые согласования, отмечает бывшая глава Минздрава. "Но на последнем заседании правительства Гройсмана был заблокирован из-за замечаний от МВД Украины (ранее также согласовали этот акт)", - написала Супрун.

Ранее Супрун заявляла, что Минздрав дважды пытался внести изменения в указанное постановление, и дважды МВД блокировало принятие этого решения.