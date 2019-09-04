Скалецкая рассказала, что будет с медицинским каннабисом

Медицинский каннабис (фото - ЕРА)

Министерство охраны здоровья согласует с МВД вопрос о медицинском каннабисе. Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила сегодня на пресс-конференции.

Скалецкая сообщила, что ей передали список документов, подготовленных для рассмотрения на заседании Кабмина, среди которых был и вопрос медицинского каннабиса. Но поскольку они подлежат пересогласованию, "они все были завернуты".

По ее словам, позицию главы МВД Арсена Авакова по поводу каннабиса они обсудили в ложе правительства в парламенте. "Действительно, есть вопросы. Но это не означает, что они категоричны, мы должны просто проработать этот момент детальнее, с максимальным определением вопроса медицинского применения. И если мы надлежащим образом обоснуем, я думаю, у нас может быть конструктивный разговор", - сказала она.

По ее словам, к законопроекту, который был подан в Верховную Раду, есть достаточно много вопросов - не выходит ли он за рамки заявленной цели, то есть, исключительно медицинского применения каннабиса.

"Насколько мне известно, среди депутатов Слуги народа есть свои идеи, другие, по этому вопросу. Поэтому, возможно, мы увидим еще какой-то законопроект в этой сфере", - сказала она.

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