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15.05.2019, 20:47

Супрун: Медицинский каннабис может помочь 2 миллионам украинцев

Супрун: Медицинский каннабис может помочь 2 миллионам украинцев - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Речь о людях, страдающих от хронических болей, в том числе пациентах с онкозаболеваниями

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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун приветствовала решение комитета Верховной Рады поддержать законопроект об использовании медицинского каннабиса в Украине. Об этом она написала в Twitter.

Супрун отметила, что медицинский каннабис может помочь в Украине двум миллионам людей с хроническими болями.

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"Комитет Верховной Рады по правам человека единогласно поддержал законопроект об использовании каннабиса в медицинских целях. В Украине медицинский каннабис сможет помочь по меньшей мере 2 миллионам людей, страдающим от хронической боли, в частности пациентам с онкозаболеваниями", - написала министр.

Сегодня комитет Рады по вопросам прав человека единогласно принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

В марте петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей. 

Ранее Супрун подробно объяснила, почему каннабис эффективен в медицине и при каких заболеваниях он применяется.

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Теги: ульяна супрун, каннабис, конопля, марихуана, легалайз
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