Аваков объяснил позицию МВД по медицинскому каннабису

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил позицию ведомства по вопросу доступа украинцев к медпрепаратам, содержащим медицинский каннабис. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По его словам, МВД, Минздрав и религиозные организации должны наработать единый подход к данному вопросу и лишь потом выносить его на обсуждение Кабмина. Аваков напомнил, что в Украине на эту тему нет законов, процедур, "философии".

"Прошлое правительство обсуждало его с голоса, без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно что предлагается. Если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, я буду отговаривать мотивировано до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход", - заявил министр.

Глава МВД добавил, что эту тему следует обсуждать для определения "красное линии", за которую нельзя зайти. "И если мы в правительстве придем к этому вопросу, должно обсуждаться именно общее видение", - уточнил он.

В Украине действующее законодательство не позволяет исследовать каннабис и его производные и использовать для лечения - эти вещества входят в списки наркотических и психотропных, оборот которых запрещен в нашей стране.

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