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В Раде работают над законопроектом о медицинском каннабисе: есть два подхода – Арахамия

10.11.2020, 13:50
В Раде работают над законопроектом о медицинском каннабисе: есть два подхода – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (фото - пресс-служба Слуги народа)

Рабочая группа будет уведомлять о процессе разработке законопроекта о медицинском каннабисе, говорит глава фракции Слуга народа Арахамия

В Верховной Раде создана рабочая группа, которая уже нарабатывает законопроект о медицинском каннабисе. Об этом сообщил на брифинге глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который может разрешить", – сказал он.

По словам Арахамии, сейчас есть два принципиальных подхода:

–  первый – разрешить сначала импорт препаратов, которые уже используются в медицине, чтобы посмотреть, как они помогают онкобольным, страдающим от болезни Альцгеймера и другим пациентам;

– второй – делать импортозамещение.

Арахамия добавил, что рабочая группа будет сообщать о продвижении процесса.

  • 25 октября по инициативе президента Владимира Зеленского украинцев на местных выборах спрашивали об их отношении к легализации медицинского каннабиса. В СН сообщали, что поддержали идею легализации 65% опрошенных.
  • Зеленский объяснял, что по предварительным подсчетам, не менее 2 млн украинцев нуждаются в препаратах на основе каннабиса.

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Марк Сировой
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