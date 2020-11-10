В Раде работают над законопроектом о медицинском каннабисе: есть два подхода – Арахамия
Рабочая группа будет уведомлять о процессе разработке законопроекта о медицинском каннабисе, говорит глава фракции Слуга народа Арахамия
В Верховной Раде создана рабочая группа, которая уже нарабатывает законопроект о медицинском каннабисе. Об этом сообщил на брифинге глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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"Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который может разрешить", – сказал он.
По словам Арахамии, сейчас есть два принципиальных подхода:
– первый – разрешить сначала импорт препаратов, которые уже используются в медицине, чтобы посмотреть, как они помогают онкобольным, страдающим от болезни Альцгеймера и другим пациентам;
– второй – делать импортозамещение.
Арахамия добавил, что рабочая группа будет сообщать о продвижении процесса.
- 25 октября по инициативе президента Владимира Зеленского украинцев на местных выборах спрашивали об их отношении к легализации медицинского каннабиса. В СН сообщали, что поддержали идею легализации 65% опрошенных.
- Зеленский объяснял, что по предварительным подсчетам, не менее 2 млн украинцев нуждаются в препаратах на основе каннабиса.
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