Ученые открыли новый каннабиноид, в 30 раз сильнее "обычного"

Медицинский каннабис (фото - ЕРА)

Недавно обнаруженное соединение каннабиса потенциально обладает в 30 раз большей активностью, чем тетрагидроканнабинол (ТГК) - наиболее изученное психоактивное соединение в марихуане. Об этом пишет CNN.

Открытия были недавно опубликованы в журнале Nature.

Новый каннабиноид получил название тетрагидроканнабифорол (THCP). Также итальянские ученые обнаружили второе ранее неизвестное соединение, которое они назвали каннабидифорол (CBDP), которое издание называет "кузеном" каннабидиола (CBD) - лекарственного соединения, известного своей противовоспалительной, антиоксидантной и противосудорожной активностью.

Соединения были выделены и идентифицированы из итальянского медицинского сорта каннабиса FM2 с использованием масс-спектрометрии и метаболомики, процессов, используемых для поиска основных химических веществ в образце или молекуле.

Авторы исследовали способность THCP связываться с человеческими каннабиноидными рецепторами, обнаруженными в эндоканнабиноидной системе, работа которой заключается в том, чтобы поддерживать тело в гомеостазе (балансе), она регулирует процессы от сна до аппетита, от воспаления до боли. Когда человек курит марихуану, ТГК подавляет эндоканнабиноидную систему, привязываясь к каннабиноидным рецепторам и нарушая их способность связываться между нейронами.

THCP связывается с рецепторами в 33 раза сильнее, чем ТГК. Это открытие заставило исследователей задуматься над тем, может ли THCP объяснить, почему некоторые особенно мощные сорта каннабиса обладают более сильным эффектом, чем это можно объяснить наличием только лишь одного TГК.

Поскольку THCP, по-видимому, демонстрирует более сильную эффективность, авторы считают, что существует потенциал использования для здоровья. Полученные данные могут позволить производить экстракты каннабиса для целенаправленных физических воздействий. Ученые считают, что дальнейшее тестирование может способствовать открытию и идентификации новых соединений.

В декабре 2019 года Вознесенский суд Николаевской области оправдал инвалида I группы Виталия Румянцева , который выращивал каннабис в медицинских целях.

Читайте также: Советник главы Минздрава: Медицинский каннабис - это лекарство