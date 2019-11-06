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Каннабис помог избежать депрессии и стремления к суициду при ПТСР

Каннабис помог избежать депрессии и стремления к суициду при ПТСР - Фото
Медицинский каннабис (фото - ЕРА)
06.11.2019, 16:16

Исследователи проанализировали состояние более 24 000 канадцев

Ученые канадского Университета Британской Колумбии выяснили, что употребление каннабиса людьми с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) снижает  риск возникновения депрессии и суицидальных мыслей, а у тех, кто его не применяет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз. Статья опубликована в Journal of Psychopharmacology.

ПТСР часто появляется у военных, служивших в зонах боевых действий. Помимо флэшбэков, панических атак и проблем со сном, ПТСР может вызвать депрессию и тревожное расстройство. Кроме того, ПТСР часто связывают с повышенной склонностью к суициду. В некоторых штатах США, а также в Канаде для борьбы с симптомами ПТСР врачи назначают медицинскую марихуану. 

Ученые проанализировали данные о 24 089 канадцах, у 420 из которых было диагностировано ПТСР. Исследователи анализировали связь между потреблением каннабиса и развитием депрессии или суицидальных мыслей вследствие расстройства, а в качестве побочных переменных учитывали демографические показатели, наличие других психических расстройств, а также наркотической или алкогольной зависимости.

Выяснилось, что среди участников с ПТСР, которые не потребляли каннабис, депрессия встречалась примерно в семь раз чаще, а суицидальные мысли - примерно в четыре раза чаще. При этом среди тех, кто потреблял марихуану, связи между ПТСР и наличием депрессии или суицидальных мыслей не наблюдалось.

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ПТСР каннабис канада
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