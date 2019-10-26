На Конопляный марш пришли депутаты от Слуги народа: видео

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Активисты призвали Верховную Раду принять законопроект, который позволил бы людям с рядом заболеваний использовать медицинский каннабис

В Киеве прошел Конопляный марш свободы за легализацию медицинского каннабиса. В акции приняли участие около 200 человек. Прямую трансляцию вело hromadske. 

Организаторы призвали Верховную Раду принять законопроект, который позволил бы людям с рядом тяжелых заболеваний использовать медицинский каннабис, а также исследовать его в научных целях. 

В Украине около 2 миллионов больных, которым может помочь медицинский каннабис.

В акции приняли участие также двое депутатов от Слуги народа. Один из них, Марьян Заблоцкий, выступая перед активистами, заявил, что работал над законопроектом о легализации медицинского каннабиса, а также что во фракции СН "очень много сторонников легализации".

"Конопля – не наркотик, марихуана – не наркотик… Этот миф (о том, что марихуана – наркотик, - ред.) долго поддерживался в мире", - сказал депутат Никита Потураев.

На мероприятии также выступил представитель ветеранской общественной организации, который сказал, что многие бывшие участники военных действий на Донбассе нуждаются в медицинском каннабисе.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране неподходящее время для принятия решений о легализации каннабиса, хотя раньше высказывался в поддержку этой инициативы.

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Теги: Слуга народа, каннабис, конопля, марихуана, никита потураев
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