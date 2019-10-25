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Нижняя палата парламента Франции разрешила медицинский каннабис

Нижняя палата парламента Франции разрешила медицинский каннабис - Фото
Фото: depositphotos.com
25.10.2019, 20:28

Медицинский каннабис будет доступен во Франции для трех тысяч пациентов уже в первой половине 2020 года

Нижняя палата парламента Франции приняла закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях. Теперь закон должен одобрить Сенат и подписать президент, сообщает Радио Свобода.

Медицинский каннабис будет доступен для трех тысяч пациентов уже в первой половине 2020 года. Его смогут использовать страдающие от неизлечимых болезней, от эпилепсии, спазматической боли, судорог, рассеянного склероза, осложнений из-за химиотерапии.

По словам авторов закона, уже 17 стран ЕС разрешили использование медицинской марихуаны.

Согласно закону, каннабис во Франции будут выписывать врачи нескольких больниц. Сначала вещество можно будет получить в аптеке той больницы, которая выписала рецепт, а затем - в аптеке по месту жительства.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране неподходящее время для принятия решений о легализации каннабиса, хотя раньше высказывался в поддержку этой инициативы.

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