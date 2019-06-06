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06.06.2019, 12:57

#ЗупиниБіль. Под Радой требуют легализовать медицинский каннабис

#ЗупиниБіль. Под Радой требуют легализовать медицинский каннабис - Фото
Медицинский каннабис (фото - ЕРА)

Сегодня нардепы будут голосовать за законопроект, который, в частности, разрешает использовать каннабис в медицинских целях

У стен Верховной Рады проходит акция в поддержку законопроекта №10313, в котором, в частности, разрешаеися изучение и использование медицинского каннабиса, передает Укринформ.

За законопроект нардепы будут голосовать сегодня, 6 июня.

Акция проходит с участием пациентов, лечение которых требует применения препаратов с фитоканабиоидамы - активными компонентами, содержащимися в конопле. Они подчеркивают, что использование медицинского каннабиса является нормальной мировой практикой, препараты на его основе разрешены в 44 странах мира.

31 мая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что каннабис в медицине - это лекарство, и он должен стать доступным всем пациентам, которые в нем нуждаются. 

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Теги: верховная рада, каннабис, акция
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