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31.05.2019, 16:55

Супрун: Медицинский каннабис должен стать доступным для пациентов

Супрун: Медицинский каннабис должен стать доступным для пациентов - Фото
Фото: pixabay.com

Правовой статус каннабиса и его производных в Украине требует изменений, убеждена и.о. министра

Каннабис в медицине - это лекарство, и он должен стать доступным всем пациентам, которые в нем нуждаются. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала у себя в Facebook.
Таких пациентов в Украине около двух миллионов, в том числе более 20 000 детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более 100 000 паллиативных пациентов, отметила она.

Супрун подчеркнула, что использовать каннабис в медицинских целях - нормальная мировая практика. Сейчас лекарства на его основе разрешены в 44 странах, включая ЕС, например в Польше, Чехии, Хорватии, Бельгии, Германии, Австрии, а также в Канаде и США. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто-Рико каннабис запрещен, однако разрешен при неизлечимых болезнях.

Однако в Украине действующее законодательство не позволяет исследовать каннабис и его производные и использовать для лечения, напомнила министр. В Украине разрешенным является обращение только технической конопли, где содержание одного из компонентов каннабиса - тетрагидроканнабинол (ТГК) является до 0,08%. В одном из последних документов ВОЗ отмечает, что каннабис с содержанием ТГК до 0,2% вообще не является наркотическим веществом и должен быть исключен по регулированию международных конвенций о наркотических веществах.

"Для предоставления пациентам доступа к лекарствам правовой статус каннабиса и его производных, а также правовое регулирование его обращения, требует изменений", - убеждена и.о. министра.

Сегодня в Киеве прошла Международная медицинская каннабис-конференция при участии международных экспертов и спикеров.

Ранее сегодня сообщалось, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса уже 6 июня.

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Теги: ульяна супрун, каннабис, марихуана
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