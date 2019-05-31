Рада может принять закон о медицинском каннабисе уже 6 июня

Медицинский каннабис (фото - ЕРА)

Верховная Рада 6 июня может рассмотреть законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса. Об этом в комментарии Hromadske сообщил народный депутат Александр Опанасенко.

По его словам, законопроект может стать первым вопросом в повестке дня заседания парламента 6 июня.

Депутат также допустил, что документ может быть проголосован не только в первом чтении, о чем договорились на комитете, а и в целом.

"Есть ожидания, что в этот день будет достаточно народных депутатов для того, чтобы проголосовать и принять его в первом чтении. А если удастся, если найдется компромисс, возможно даже в целом", - сказал Опанасенко.

После того, как в марте петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь.

Его текст уже доступен на сайте Рады.

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