Какие психоактивные вещества чаще употребляют подростки - опрос

Коньяк (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Наиболее распространенным психоактивным веществом, которое употребляют украинские подростки в возрасте 13-17-лет, является алкоголь. На втором месте – табак, на третьем – марихуана. Таковы результаты исследования, проведенного детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

В среднем 39,4% респондентов по крайней мере один раз в жизни употребляли алкогольные напитки. 22-23% выпивали в течение последнего месяца.

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16-24% имеют опыт курения табака. От 7% до 12% курили в течение последнего месяца.

Об употреблении марихуаны в течение жизни в среднем заявили 7,8% опрошенных (в 2014. - 8,9%), в течение последних 30 дней - 2,7%.

Ученики старших классов больше склонны сообщать, что они употребляли наркотики. Например, только 1,4% 13-летних учеников заявили, что они употребляли наркотики хотя бы один раз в жизни, по сравнению с 13,9% 17-летних.

В среднем в полтора раза больше юношей сообщили об употреблении марихуаны по сравнению с девушками.

Как и в случае с курением и употреблением алкоголя, наиболее резкий скачок в употреблении марихуаны происходит в возрасте около 15 лет, причем как среди юношей, так и среди девушек.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, направленного на легализацию использования медицинского каннабиса в Украине.