Киевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фото

В Киеве правоохранители разоблачили 57-летнего мужчину, который дома обустроил теплицу с плантацией конопли. Правоохранители обнаружили в теплице 440 кустов каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Теплицы были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением. При обыске правоохранители обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия наркотического растения.

"Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 5 млн грн", – сказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Владельцу плантации сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

28 января 2019 года киевлянин вырастил плантацию конопли на чердаке многоэтажки.

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