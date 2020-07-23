Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.07.2020, 14:12

Киевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фото

1 / 4
Киевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фото
Киевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фото
Киевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фотоКиевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фото

В Киеве полиция обнаружила "плантацию конопли" в частной теплице

В Киеве правоохранители разоблачили 57-летнего мужчину, который дома обустроил теплицу с плантацией конопли. Правоохранители обнаружили в теплице 440 кустов каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Теплицы были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением. При обыске правоохранители обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия наркотического растения.

"Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 5 млн грн", – сказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Владельцу плантации сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

Смотрите также: Метамфетанин в кроссовках. Украинец пытался провезти наркотик в обуви - видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, наркотики, каннабис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
День ВМС. В акватории Одессы прошли корабли украинского флота – фоторепортаж
День ВМС. В акватории Одессы прошли корабли украинского флота – фоторепортаж
В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео
В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео
В МВД показали фото изъятого у луцкого террориста оружия
В МВД показали фото изъятого у луцкого террориста оружия
Материалы по теме
Ткаченко о сюжете 1+1 с "братоубийством" Порошенко: Не хочу к этому возвращаться
Политика Ткаченко о сюжете 1+1 с "братоубийством" Порошенко: Не хочу к этому возвращаться
Умышленный поджог. Полиция открыла дело из-за пожара в доме Шабунина
Происшествия Умышленный поджог. Полиция открыла дело из-за пожара в доме Шабунина
Популярное
фото/видео
Sea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортаж
Sea Breeze-2020. Как проходит активная фаза учений в Черном море: фоторепортаж
Киевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фото
Киевлянин вырастил 440 кустов каннабиса в теплице - фото 14:12
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото 13:42
В Германии фермеры создали гигантский портрет Бетховена из подсолнухов - видео
В Германии фермеры создали гигантский портрет Бетховена из подсолнухов - видео 12:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 