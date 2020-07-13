Метамфетанин в кроссовках. Украинец пытался провезти наркотик в обуви - видео

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Помимо наркотического вещества в кроссовках также нашли приспособление для его употребления

Житель Закарпатья, возвращаясь из Венгрии в Украину, пытался провезти в кроссовках наркотическое вещество - метамфетамин, а также устройство для его употребления, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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25-летний мужчина пересекал границу на автомобиле Volkswagen. На пункте пропуска "Тиса" пограничники решили проверить машину и водителя - при осмотре в ботинках украинца выявили наркотический наполнитель и приспособление для его применения. 

амфетамин (dpsu.gov.ua)

По украинскому законодательству контрабанда (перемещение через границу вне таможенного контроля) наркотических средств и психотропных веществ наказывается лишением свободы на срок до восьми лет (ст. 305 УК), аналогичная санкция предусмотрена и за незаконную транспортировку наркотиков с целью их сбыта (ст. 307 УК).

  • 8 июля в Украине разоблачили группу амфетаминщиков, которые торговали по всей стране и за рубежом - фото, видео.
  • 10 июля на Донбассе задержали группу полицейских, которые подозреваются в сбыте наркотиков - фото.

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Теги: граница, амфетамин, обувь, наркотик
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