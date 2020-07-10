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На Донбассе задержали полицейских: подозреваются в сбыте наркотиков - фото

10.07.2020, 11:55
На Донбассе задержали полицейских: подозреваются в сбыте наркотиков - фото - Фото
Фото: dbr.gov.ua

В ГБР заявили, что подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы

В Донецкой области оперативники задержали организованную группу в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех полицейских управления патрульной полиции региона, их подозревают в сбыте наркотиков и получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В ГБР отметили, что четверо правоохранителей, действуя в составе преступной группы наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотиков.

"Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности", - уточнили в пресс-службе.

Задержание правоохранителей

Фото: dbr.gov.ua

Задокументировано пять эпизодов противоправной деятельности правоохранителей.

Проведены обыски по месту жительства, в автомобилях фигурантов, а также служебных кабинетах управления патрульной полиции в Донецкой области.

В кабинетах руководства управления патрульной полиции оперативники изъяли оружие и большое количество патронов, происхождение которых установит следствие.

Изъятые патроны

Фото: dbr.gov.ua

Задержанным сообщили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 3. ст. 368 , ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей. В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

  • 12 февраля во Львовской области задержали двух полицейских, которые подозреваются в организации незаконного распространения наркотиков.

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Арина Толина
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