Разоблачили группу амфетаминщиков: торговали в Украине, за рубежом - фото, видео

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Обыски прошли в Киеве и области, ликвидировано две нарколаборатории, перехвачено 36 международных почтовых отправлений с наркотиками

Сотрудники Госпогранслужбы прекратили незаконную деятельность преступной группы, которая наладила изготовление и масштабную реализацию амфетамина по всей территории Украины и за границей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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7 июля при обысках в Киеве и Киевской области по адресам проживания одного из организаторов изъято более трех тонн прекурсоров, около 1 кг, предварительно, амфетамина и огнестрельное оружие.

Пограничники разоблачили группу амфетаминщиков 7 июля

Фото: пресс-служба ГПСУ

"Этому разоблачению предшествовало задержание двух преступников, которые организовали изготовление и отправку по почте амфетамина по всему миру, а именно в США, Германию, Швейцарию, Японию, Австралию, Польшу, Великобританию, Грецию", - уточнили в пресс-службе.

Ликвидировано две нарколаборатории и перехвачено 36 международных почтовых отправлений с наркотиками, изъято 1,5 кг амфетамина, 0,6 кг марихуаны и 62 кг прекурсоров.

Все члены преступной группы в настоящее время находятся под следствием. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

  • 12 февраля во Львовской области задержали двух полицейских, которые подозреваются в организации незаконного распространения наркотиков.

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Теги: амфетамин, госпогранслужба, фото, видео, нарколаботории
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