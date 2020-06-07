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В Роттердаме изъяли 2020 кг кокаина. Наркотики "ехали" в контейнере с бананами

В Роттердаме изъяли 2020 кг кокаина. Наркотики "ехали" в контейнере с бананами - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.06.2020, 18:42

Таможенники роттердамского порта отмечают, что это не первая попытка переправить через страну крупную партию наркотиков

Голландская полиция изъяла в порту Роттердама 2020 кг кокаина, его примерная стоимость составила $170 млн. Наркотики перевозили в морском контейнере, полном бананов, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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По словам представителей местной прокуратуры, груз прибыл из Эквадора, а конечной точкой маршрута должна была стать Венгрия. В полиции отмечают, что власти не будут выяснять, какая компания должна была принять контейнер с бананами, поскольку "получатель, вероятно, не имеет ничего общего с контрабандой". 

В порту уверяют, что такие партии наркотиков они находили и раньше - в прошлом году таможенники изъяли 38 000 кг кокаина, который перевозился в контейнере одного из суден.

  • В феврале в Коста-Рике изъяли пять тонн кокаина, груз направлялся в Нидерланды: фото.
  • 5 мая в одесском порту тоже в ящиках с бананами обнаружили 50,4 кг кокаина: фото.

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Дарья Мостовая
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