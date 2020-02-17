В Коста-Рике изъяли пять тонн кокаина. Направлялся в Нидерланды

В Коста-Риук изъята пятитонная партия кокаина, который направлялся в Роттердам, Нидерланды. Об этом Министерство общественной безопасности Коста-Риси написало в Twitter.
Кокаин был обнаружен в контейнере порту города Лимон, он был замаскирован в грузе декоративных растений. Эта партия стала крупнейшим изъятием кокаина в истории Коста-Рики.
Фото: Twitter Министерства общественной безопасности Коста-Рики
Сообщается, что человеку, который руководил отправкой контейнеров, назначено три месяца предварительного заключения.
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