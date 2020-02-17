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В Коста-Рике изъяли пять тонн кокаина. Направлялся в Нидерланды

В Коста-Рике изъяли пять тонн кокаина. Направлялся в Нидерланды - Фото
Фото: Twitter Министерства общественной безопасности Коста-Рики
17.02.2020, 11:22

Груз был замаскирован среди партии декоративных растений

В Коста-Риук изъята пятитонная партия кокаина, который направлялся в Роттердам, Нидерланды. Об этом Министерство общественной безопасности Коста-Риси написало в Twitter.

Кокаин был обнаружен в контейнере порту города Лимон, он был замаскирован в грузе декоративных растений. Эта партия стала крупнейшим изъятием кокаина в истории Коста-Рики.

Фото: Twitter Министерства общественной безопасности Коста-Рики

Сообщается, что человеку, который руководил отправкой контейнеров, назначено три месяца предварительного заключения. 

  • 18 декабря 2019 года в Одессе сотрудники Службы безопасности сожгли около четырех тонн наркотиков общей стоимость около $100 миллионов.

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Коста-Рика нидерланды кокаин
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