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В порту в Одесской области СБУ изъяла полцентнера кокаина: фото

В порту в Одесской области СБУ изъяла полцентнера кокаина: фото - Фото
Задержанный грузовик (фото: пресс-службы СБУ)
05.05.2020, 17:00

В порту "Южный" в ящиках с бананами оперативники обнаружили 53,4 кг кокаина

В Одесской области во время досмотра коммерческого груза в порту "Южный" в ящиках с тропическими фруктами найдена крупная партия кокаина (весом 53,4 кг) общей стоимостью около 200 млн грн. Наркотик пытались ввезти в Украину из Южной Америки. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Как сообщили СБУ, все 45 брикетов с кокаином были спрятаны среди легального груза: бананов и кокосов. При этом пакеты с наркотиком маркировали изображением "миньона" - знаком, который указывает на один из южноамериканских наркосиндикатов.

Как сообщается, для того, чтобы дополнительно скрыть наркотическое вещество от сканера, каждый брикет кокаина был обернут в свинцовую упаковку. О конечном адресате наркопосылки не сообщается, но известно, что к ней причастны украинские преступники.

Сейчас оперативники спецслужбы и следователи прокуратуры проводят дополнительные следственные действия, открыто уголовное дело.

Читайте также: В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина

Игорь Чичкань
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