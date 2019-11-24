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В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина

В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина - Фото
Иллюстративное фото - EPA
24.11.2019, 21:56

Предполагается, что лодка прибыла из Колумбии

Сегодня в Испании полицейские перехватили подводную лодку, на борту которой было обнаружено более трех тонн кокаина. Об этом сообщает El Pais.

Полиция задержала, как минимум, двух мужчин.

Предполагается, что лодка прибыла из Колумбии.

С начала ноября более 750 кг кокаина в пластиковых пакетах выкинуло на побережье Атлантического океана во Франции. По данным следствия, найденный на пляжах наркотик, вероятно, приплыл из Южной Америки.

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