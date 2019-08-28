Колумбийская полиция нашла 300 кг марихуаны в гробу: фото и видео

В Колумбии полиция нашла 300 кг марихуаны, которую спрятали в гробу. Видео опубликовал YouTube-канал VOA News.

Полиция провела осмотр автомобиля и содержимое гробов на контрольно-пропускном пункте. В ходе обыска была выявлена марихуана, которую в результате конфисковали.

"Изъятие было проведено после осмотра катафалка, в котором находились два гроба", - сказал командир региональной полиции Фабиан Оспина.

Водитель авто был задержан.

Как сообщает агентство, когда-то Колумбия была домом для крупных культиваций марихуаны, но затем наркокартели начали заниматься более прибыльным делом и производить кокаин.

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