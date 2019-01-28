Киевлянин вырастил плантацию конопли на чердаке многоэтажки: фото

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

На чердаке киевской многоэтажки в 54-летний столичный житель "в промышленных масштабах" выращивал коноплю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Под крышей дома обнаружено 163 горшка с выращенными растениями и около 30 кг "вторсырья".

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Хозяин плантации задержан, ему инкриминируют незаконное выращивание конопли, а также производство и хранение наркосредств без цели сбыта.

Изъятые вещества переданы в Киевский Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД "для проведения химической экспертизы".

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