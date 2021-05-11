Эксперты ЕС убрали из списка безопасных популярную пищевую добавку. Ее применяют в Украине

Распространенная пищевая добавка E171 (диоксид титана) больше не считается безопасной из-за невозможности исключить ее потенциальную генотоксичность. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Европейского агентства по безопасности продуктов питания (ESFA).

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Пять лет назад ESFA заявила о необходимости провести дополнительные исследования по TiО 2 , чтобы получить максимально достоверные данные о вреде/безвредности соединения для человека, восполнить пробелы в возможном воздействии соединения на репродуктивную систему и выяснить предел допустимого суточного потребления.

В 2021 году экспертная группа пришла к выводу, что диоксид титана "больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки".

СПРАВКА. Диоксид титана был разрешен в качестве пищевой добавки-красителя в ЕС в 2008 году. Его функция состоит в том, чтобы сделать пищу "более привлекательной", обычно в результате отбеливания. TiO 2 также присутствует в красках (основное применение), пластмассах, бумаге, лекарствах и проч. Мировое производство на 2005-й достигало ~5 млн тонн. E171 содержит не более 50% частиц <100 нанометров.

"Мы не смогли исключить проблемы генотоксичности после употребления частиц диоксида титана. После приема внутрь абсорбция низкая, но они могут накапливаться в организме", – объяснил профессор Магед Юнес, председатель экспертной группы EFSA по пищевым добавкам и ароматизаторам.

Как уточнили в пресс-службе EFSA, новая оценка Е171 проводилась "в соответствии со строгой методологией и с учетом многих тысяч исследований".

В группе отмечают: доказательства возможных токсических эффектов Е171 "не были окончательными; но на основе новых данных и усиленных методов проверки мы не смогли исключить опасения по поводу генотоксичности, и, следовательно, не смогли установить безопасный уровень ежедневного потребления".

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EFSA подчеркивает: любые законодательные или нормативные решения о разрешении пищевых добавок – ответственность риск-менеджеров, в том числе Еврокомиссии и регуляторов отдельных стран, а они лишь дают экспертное заключение.

Под генотоксичностью подразумевается способность химического вещества повреждать генетический материал в клетках. Она может приводить к канцерогенным эффектам, то есть повышать риски развития онкозаболеваний.

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Евгений Пилипенко

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