UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эксперты ЕС убрали из списка безопасных популярную пищевую добавку. Ее применяют в Украине

11.05.2021, 10:05
Эксперты ЕС убрали из списка безопасных популярную пищевую добавку. Ее применяют в Украине - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Распространенная пищевая добавка E171 (диоксид титана) больше не считается безопасной из-за невозможности исключить ее потенциальную генотоксичность. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Европейского агентства по безопасности продуктов питания (ESFA).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пять лет назад ESFA заявила о необходимости провести дополнительные исследования по TiО2, чтобы получить максимально достоверные данные о вреде/безвредности соединения для человека, восполнить пробелы в возможном воздействии соединения на репродуктивную систему и выяснить предел допустимого суточного потребления.

В 2021 году экспертная группа пришла к выводу, что диоксид титана "больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки".

СПРАВКА. Диоксид титана был разрешен в качестве пищевой добавки-красителя в ЕС в 2008 году. Его функция состоит в том, чтобы сделать пищу "более привлекательной", обычно в результате отбеливания. TiO2 также присутствует в красках (основное применение), пластмассах, бумаге, лекарствах и проч. Мировое производство на 2005-й достигало ~5 млн тонн. E171 содержит не более 50% частиц <100 нанометров.

"Мы не смогли исключить проблемы генотоксичности после употребления частиц диоксида титана. После приема внутрь абсорбция низкая, но они могут накапливаться в организме", – объяснил профессор Магед Юнес, председатель экспертной группы EFSA по пищевым добавкам и ароматизаторам.

Фото: EFSA

Как уточнили в пресс-службе EFSA, новая оценка Е171 проводилась "в соответствии со строгой методологией и с учетом многих тысяч исследований".

В группе отмечают: доказательства возможных токсических эффектов Е171 "не были окончательными; но на основе новых данных и усиленных методов проверки мы не смогли исключить опасения по поводу генотоксичности, и, следовательно, не смогли установить безопасный уровень ежедневного потребления".

Читайте также: Ученые пугают: Шашлык – источник проникающих в кожу канцерогенов

EFSA подчеркивает: любые законодательные или нормативные решения о разрешении пищевых добавок – ответственность риск-менеджеров, в том числе Еврокомиссии и регуляторов отдельных стран, а они лишь дают экспертное заключение.

Под генотоксичностью подразумевается способность химического вещества повреждать генетический материал в клетках. Она может приводить к канцерогенным эффектам, то есть повышать риски развития онкозаболеваний.

Читайте также: Как Чернобыль повлиял на генетическое здоровье человека: опубликовано два исследования 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
безопасность евросоюз канцероген рак онкология токсичность диоксид титана пища ESFA пищевая добавка E171 краситель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 