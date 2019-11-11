Ученые считают, что пищевые добавки снижают детскую смертность

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что введение в рацион детей добавок с витаминами, жирными кислотами и минералами, снижает уровень детской смертности. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Ученые проанализировали данные 18 исследований о качестве питания в 11 странах мира. Метаанализ показал, что страны с низким и средним уровнем дохода могут на 27% снизить смертность детей в возрасте от шести до 24 месяцев за счет пищевых добавок. Обычно такие добавки состоят из смеси бобовых, сухого молока, масла и набора витаминов и минералов. Подобные добавки доступны в бедных и развивающихся странах.

Ранние работы показывали положительные эффект от применения пищевых добавок для развития детей, однако это исследование впервые указывает на взаимосвязь между добавками и детской смертностью.