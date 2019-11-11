Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые считают, что пищевые добавки снижают детскую смертность

Ученые считают, что пищевые добавки снижают детскую смертность - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
11.11.2019, 08:50

По мнению исследователей, полезные вещества в виде пищевых добавок снижает детскую смертность в бедных странах на 27%

Американские ученые провели исследование и выяснили, что введение в рацион детей добавок с витаминами, жирными кислотами и минералами, снижает уровень детской смертности. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

Ученые проанализировали данные 18 исследований о качестве питания в 11 странах мира. Метаанализ показал, что страны с низким и средним уровнем дохода могут на 27% снизить смертность детей в возрасте от шести до 24 месяцев за счет пищевых добавок. Обычно такие добавки состоят из смеси бобовых, сухого молока, масла и набора витаминов и минералов. Подобные добавки доступны в бедных и развивающихся странах. 

Ранние работы показывали положительные эффект от применения пищевых добавок для развития детей, однако это исследование впервые указывает на взаимосвязь между добавками и детской смертностью. 

Напишите нам
наука ученые здоровье пищевые добавки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 