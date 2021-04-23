Международные группы ученых исследовали передовыми генетическими инструментами, как радиация от аварии 1986 года на ЧАЭС повлияла на онкоздоровье людей. Одна группа не нашла доказательств, что появились мутации, передающиеся потомству, пишет MedicalXpress со ссылкой на журнал Science.

Спецпроект LIGA.net: Ядерный рубикон. Основное об аварии на ЧАЭС

В первом докладе сообщается: нет доказательств того, что радиационное облучение родителей приводило к новым генетическим изменениям, передаваемым ребенку (как предполагали некоторые исследования на животных). Были расшифрованы геномы 130 человек, родившихся между 1987 и 2002 годами, и их 105 пар мать-отец.

Один или оба родителя были ликвидаторами или теми, кого эвакуировали из ближайших к ЧАЭС мест. Их оценивали на предмет длительного воздействия ионизирующего излучения из-за употребления зараженных продуктов, а геномы взрослых детей – на предмет увеличение того типа мутаций (de novo), которые возникают в сперме и яйцеклетках и могут передаваться потомству, но не наблюдаются у родителей.

У рожденных между 46 неделями и 15 годами после аварии количество мутаций de novo не было повышено, то есть, делают вывод авторы, воздействие радиации от аварии "оказало минимальное влияние" на здоровье следующего поколения, если оно вообще было.

Читайте также: Некоторые грибы в Германии до сих пор "фонят" чернобыльской радиацией

Во втором исследовании зафиксировано генетические изменения в опухолях тех, у которых в детстве или даже во внутриутробном периоде развился рак щитовидной железы после воздействия радиоактивного йода с ЧАЭС (359 человек), и у 81 необлученного, который родился более чем через девять месяцев после аварии.

Ученые проанализировали определенный тип повреждения ДНК (разрывы обеих цепей этих молекул в опухолях щитовидной железы) и заметили, что связь между двухцепочечными разрывами и облучением была более явной у детей, подвергшихся воздействию радиации в более раннем возрасте.

"Повышенный риск рака щитовидной железы был одним из наиболее серьезных негативных последствий для здоровья, наблюдаемых после аварии", – подчеркивают авторы.

Читайте также: На Марсе предложили выращивать живые щиты от радиации из "чернобыльского" грибка

Были определены возможные инициаторы рака в более 95% опухолей, то есть гены, "сбои" в которых позволили онкоклеткам расти и выживать. Выяснилось, что почти все изменения затрагивали гены одного и того же сигнального каскада – пути митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK), включающей гены BRAF, RAS и RET.

Этот набор генов оказался аналогичен тому, который находили в предыдущих исследованиях причин рака "щитовидки".

Но в чернобыльском исследовании рак у сильно облученных с большей вероятностью был вызван слиянием генов (когда обе цепи ДНК были разорваны, а затем соединены их неправильные части), тогда как рак у необлученных или немного облученных чаще всего был результатом точечных мутаций (изменения одной пары "букв" в ключевой части гена).

Оба исследования проведены под руководством ученых из Национального института рака США (NCI). Они стали возможными благодаря дальновидному созданию украинцами Чернобыльского банка тканей около 20 лет назад, то есть задолго до того появления современных технологий геномных и молекулярных исследований.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.