Арка на ЧАЭС - в топ-50 влиятельных проектов за полвека: видео

Международное сотрудничество по созданию нового укрытия для разрушенного реактора на Чернобыльской АЭС, которое растянулось на 22 года, вошло в топ-50 влиятельных проектов за последние полвека. Об этом со ссылкой на Институт управления проектами (PMI) - всемирную некоммерческую профессиональную организацию - пишет пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.

В построенном ударными темпами в 1986 году саркофаге спустя десятилетия пошли трещины, он "стал нестабильным", пишут в ЕБРР, и это вызвало необходимость более долгосрочного решения, которое сформировалось в 1990-х и начале 2000-х годов - проект Новый безопасный конфайнмент.

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Компании VINCI Construction Grand Projects и Bouygues Travaux Publics, входящие в состав консорциума NOVARKA, в сентябре 2007-го подписали с ЧАЭС контракт на реализацию проекта. ЕБРР финансировал проект вместе с 45 странами-донорами.

На новую гигантскую структуру ушло $1,6 млрд. Весь проект рассчитан на $2,3 млрд и финансируется Чернобыльским фондом "Укрытие". ЕБРР управляет фондом и является его крупнейшим донором, предоставив 715 млн евро собственных ресурсов на чернобыльские проекты, включая НБК.

НБК состоит из более чем 80 элементов, соединенных 600 000 болтами. Арка шириной 257 м, высотой 110 м и длиной 165 м весит 36 200 тонн. Арка рассчитана на 70-100 лет, она изолирует ветер, снег и дождь и удерживает радиоактивность внутри. Ее собрали рядом с саркофагом, после чего надвинули на него по двум массивным рельсам.

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