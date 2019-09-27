Появилось видео из диспетчерского зала 4-го энергоблока ЧАЭС

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На кадрах видно, что индикаторная стена и пульт - в плачевном состоянии: некоторые приборы вырваны "с мясом"

Группе из 15 журналистов разрешили побывать в диспетчерском зале четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, который до сих пор является закрытым местом для "обычных" туристов. Видео оттуда показал канал 1+1.

Журналистов пустили в руины 4-го энергоблока в защитных костюмах всего на пять минут: на локации уровень радиации по-прежнему высочайший.

Смотрите видео: В зоне отчуждения у ЧАЭС открывают акватреки для туристов

Несмотря на это, диспетчерский зал могут вскоре открыть для посещения туристами-экстремалами: фон в помещении хоть и повышен, но относительно безопасный для кратковременного визита.

После мирового успеха сериала канала НВО "Чернобыль" на ЧАЭС и в Зону отчуждения хлынули туристы.

Ранее ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС, а потом и "атомный самогон", который собираются гнать под Чернобылем.

Видео: ТСН, Ruptly

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Теги: чаэс, радиация, чернобыль
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