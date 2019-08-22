Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Информационно-техническую поддержку при разработке новых маршрутов по Ужу и Припяти обеспечивает отдел международного сотрудничества и информации ЧАЭС

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения разработало водные маршруты посещения Чернобыльской зоны отчуждения. Видеосюжет об этом выложен в YouTube-канале ГАЗО.

Маршруты планировали специалисты Чернобыльского заповедника, а также государственных компаний Экоцентр и ЦОТИЗ. 

"В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж", - отметили в ведомстве.

Ранее ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС, а потом и "атомный самогон", который собираются гнать под Чернобылем.

Спецпроект LIGA.netЯдерный рубикон. Основное об аварии на ЧАЭС

Отправить:
Распечатать:
Теги: чаэс, туризм, зона отчуждения, чернобыльч
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В зоне отчуждения у ЧАЭС открывают акватреки для туристов: видео
В зоне отчуждения у ЧАЭС открывают акватреки для туристов: видео
В Украину из России пытались переправить парашюты: фото и видео
В Украину из России пытались переправить парашюты: фото и видео
ВСУ сожгли крупную базу оккупантов. Еще до перемирия - видео
ВСУ сожгли крупную базу оккупантов. Еще до перемирия - видео
Авто Штрафы за «евробляхи» вступили в силу. Но опять можно не платить
Нафтогаз предлагает украинцам закупить газ на зиму по летней цене
ТЭК Нафтогаз предлагает украинцам закупить газ на зиму по летней цене
#аДомаЛучше! Работая в Украине, войти в рейтинг Forbes - легко
Мнение #аДомаЛучше! Работая в Украине, войти в рейтинг Forbes - легко
Популярное
фото/видео
В зоне отчуждения у ЧАЭС открывают акватреки для туристов: видео
В зоне отчуждения у ЧАЭС открывают акватреки для туристов: видео
В Украину из России пытались переправить парашюты: фото и видео
В Украину из России пытались переправить парашюты: фото и видео 10:37
ВСУ сожгли крупную базу оккупантов. Еще до перемирия - видео
ВСУ сожгли крупную базу оккупантов. Еще до перемирия - видео 10:26
Лига Европы. Где и когда смотреть матч "Эспаньол" - "Заря": видео
Лига Европы. Где и когда смотреть матч "Эспаньол" - "Заря": видео 10:16
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 