В зоне отчуждения у ЧАЭС открывают акватреки для туристов: видео

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения разработало водные маршруты посещения Чернобыльской зоны отчуждения. Видеосюжет об этом выложен в YouTube-канале ГАЗО.

Маршруты планировали специалисты Чернобыльского заповедника, а также государственных компаний Экоцентр и ЦОТИЗ.

"В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж", - отметили в ведомстве.

Ранее ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС, а потом и "атомный самогон", который собираются гнать под Чернобылем.

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