Некоторые грибы в Германии до сих пор "фонят" чернобыльской радиацией

Некоторые грибы в Германии, растущие в лесах Баварии и около Альп, до сих пор "фонят" радиацией из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году

В Германии, а особенно в южных регионах страны, отдельные виды грибов до сих пор имеют высокое содержание радионуклидов, созданных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP.

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Ряд видов грибов, растущих в лесах Баварии и около Альп, имеют значительное содержание нуклида цезий-137. В 2019 году некоторые грибы, собранные в вышеупомянутых регионах, "фонили" с максимальными значениями в 4000 беккерелей цезия-137 на килограмм свежей массы.

Грибникам в этих регионах нужно быть особенно внимательными и проверять собранные грибы на радиоактивность. Употребление этих грибов в пищу рекомендуют избегать, хотя это и не представляет серьезной угрозы для здоровья.

СПРАВКА. Ночью 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС около Припяти произошла техногенная катастрофа: взрывы разрушили реактор, из-за чего в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Около 600 000 человек принимали участие в ликвидации последствий аварии.

31 июля 2019 года сообщалось, что для посещений зоны отчуждения вокруг ЧАЭС были разработаны водные маршруты по рекам Припять и Уж.

30 сентября 2020 года в Чернобыльской зоне начали организовывать первый веломаршрут.

Владислав Сердюк

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