В Чернобыльской зоне организовывают первый веломаршрут

Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП Зеленый мыс через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, составляет более 45 километров

Госагентство по управлению зоной отчуждения утвердило первый веломаршрут, который будет проходить по территории Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Мы надеемся, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника. Остановиться в бывших населенных пунктах, которые много лет привлекают посетителей своей самобытностью", – сказал замглавы агентства Максим Шевчук.

При разработке веломаршрута организаторы провели технические проезды, чтобы зафиксировать все функциональные и топографические особенности.

Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП Зеленый мыс через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, составляет более 45 километров. Для остановок в живописных уголках обустроят специальные места.

Подчеркивается, что перед утверждением маршрута состоялся радиационно-дозиметрический контроль. По оценкам предприятия Экоцентр, контрольные уровни возможного облучения гарантированно не будут превышены.

31 июля 2019 года сообщалось, что для посещений зоны отчуждения вокруг ЧАЭС были разработаны водные маршруты по рекам Припять и Уж.

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Наталия Медведева

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