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Лесные пожары изменили карту загрязнения Чернобыльской зоны – экологи

29.01.2021, 16:59
Лесные пожары изменили карту загрязнения Чернобыльской зоны – экологи - Фото
Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Существующие карты загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения устарели, потому что они меняются после каждого пожара, и особенно сильно изменились после катастрофического пожара весной 2020 года. Об этом шла речь на пресс-конференции, организованной Профессиональной ассоциацией экологов (ПАЭУ), передает Укринформ.

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"Каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения, поскольку поднятые в воздух радионуклиды рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно, где можно было осуществлять какую-то хозяйственную деятельность, проводить туристические маршруты – все это изменилось, и изменилось очень серьезно", – подчеркнул вице-президент ПАЭУ Валентин Щербина.

По его словам, в результате пожара 2020 года радионуклиды попали в воздух, почву, воду, "включились в геохимический цикл и мигрируют, осуществляя вторичное радиоактивное загрязнение".

Эколог подчеркнул, что высаженные в первые годы после аварии сосновые леса, которые выполняли функцию барьера для радионуклидов, уже исчерпали свой ресурс. Кроме того, в условиях изменения климата леса массово гибнут из-за низкой устойчивости к пожарам, вредителей и болезней.

Щербина уверен, что для решения проблемы необходимо найти серьезное государственное решение, и принять стратегическое видение будущего зоны отчуждения.

  • С 4 по 14 апреля 2020 года в Чернобыльской зоне бушевали лесные пожары, которые удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю. 

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Наталия Медведева
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