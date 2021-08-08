COVID-19. МОЗ о третьей дозе вакцины в Украине: Решения нет, ждем результатов исследований

Министерство здравоохранения еще не приняло финального решения о возможности введения третьей дозы вакцины. Там ждут финальных результатов исследований, а также рекомендуют сосредоточиться на получении базового курса иммунизации от COVID-19. Об этом сказал главный санврач Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

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Кузин сослался на позицию Всемирной организации здравоохранения: "ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной дозы. Почему? Сейчас есть единственное официальное заявление фармсектора компании Pfizer о том, что третья бустерная доза якобы эффективна. Результатов научных исследований (об эффективности третьей дозы – ред.) мы еще ждем. И они ожидаются в конце августа".

По словам Кузина, в МОЗ "финальное решение сейчас не принято": "Такая дискуссия ведется. Некоторые результаты стран показывают, что дополнительная усиливающая иммунизация может быть потенциально более эффективна". При этом главный санврач рекомендовал сосредоточиться на получении базового курса – двух доз.

По проведенному весной 2021 года в Чили исследованию, CoronaVac эффективно защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти от инфекции.

2 июля главный санврач Игорь Кузин заявил, что Минздрав выбирает стратегию ревакцинации.

Исследование в Китае показало, что антитела после CoronaVac значительно снижаются в течение полугода после второй дозы, но третья доза их резко наращивает.

Владислав Сердюк

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