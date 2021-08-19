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Осенью в США всем вакцинированным от коронавируса начнут делать третью прививку – Байден

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 07:16
Осенью в США всем вакцинированным от коронавируса начнут делать третью прививку – Байден - Фото
Антикоронавирусная вакцина Spikevax от Moderna (фото – Минздрав)

США предложат бустерную вакцинацию против COVID-19 всем уже привитым американцам. Об этом в Twitter заявил президент США Джо Байден.

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По словам Байдена, третья прививка усилит защиту от коронавируса.

В заявлении Минздрава США говорится, что бустерная вакцинация начнется осенью 2021 года. Она связана с тем, что эффективность прививок от COVID-19 со временем снижается.

Перед началом бустерной вакцинации комиссия США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) проведет оценку безопасности и эффективности третьей дозы мРНК-вакцин Pfizer и Moderna, говорится в заявлении американского Минздрава.

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Денис Юдин
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