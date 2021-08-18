UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вспышка COVID-19 в одесской Молодой гвардии. У 33 детей подозревают дельта-штамм

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 20:12
Вспышка COVID-19 в одесской Молодой гвардии. У 33 детей подозревают дельта-штамм - Фото
Фото: facebook.com/molodagvardiya

У 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса. Об этом Суспильному сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Однако, по его словам, говорить о том, что речь идет именно о варианте дельта, с уверенностью пока нельзя. Он подчеркнул, что результаты предварительные. Материалы для подтверждения направлены в референс-лабораторию в Киеве.

Вместе с тем Укринформу сегодня в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации сказали, что штамм дельта у детей из Молодой гвардии не обнаружен.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в Молодой гвардии 17 августа. Экспресс-тесты показали инфицирование у 47 детей. У шестерых пациентов был положительный ПЦР-тест. Лагерь закрыли на карантин.

Полиция открыла уголовное дело.

17 августа у трех из четырех госпитализированных детей возникли осложнения, связанные с COVID-19.

Сегодня директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что среди заболевших — 50 детей и трое взрослых, пишет Думская

Контактными по коронавирусу остаются 494 детей и 60 взрослых. Они останутся под наблюдением на территории лагеря как минимум на 14 дней, остальных после экспресс-тестов развезут по домам в течение трех дней.

Местное издание Трасса Е-95 сообщило, что из 500 человек персонала вакцинированы 230 сотрудников.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
одесса коронавирус молодая гвардия дельта-штамм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 