Вспышка COVID-19 в одесской Молодой гвардии. У 33 детей подозревают дельта-штамм

У 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса. Об этом Суспильному сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

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Однако, по его словам, говорить о том, что речь идет именно о варианте дельта, с уверенностью пока нельзя. Он подчеркнул, что результаты предварительные. Материалы для подтверждения направлены в референс-лабораторию в Киеве.

Вместе с тем Укринформу сегодня в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации сказали, что штамм дельта у детей из Молодой гвардии не обнаружен.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в Молодой гвардии 17 августа. Экспресс-тесты показали инфицирование у 47 детей. У шестерых пациентов был положительный ПЦР-тест. Лагерь закрыли на карантин.

Полиция открыла уголовное дело.

17 августа у трех из четырех госпитализированных детей возникли осложнения, связанные с COVID-19.

Сегодня директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что среди заболевших — 50 детей и трое взрослых, пишет Думская.

Контактными по коронавирусу остаются 494 детей и 60 взрослых. Они останутся под наблюдением на территории лагеря как минимум на 14 дней, остальных после экспресс-тестов развезут по домам в течение трех дней.

Местное издание Трасса Е-95 сообщило, что из 500 человек персонала вакцинированы 230 сотрудников.

Вадим Ребрина

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