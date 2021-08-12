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Коронавирус | Минздрав рекомендует: вторую дозу CoronaVac лучше колоть через 14 дней после первой

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 12:16
Минздрав рекомендует: вторую дозу CoronaVac лучше колоть через 14 дней после первой - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)

Министерство здравоохранения рекомендует вводить вторую дозу китайской антикоронавирусной вакцины CoronaVac (от Sinovac Biotech) через минимально разрешенный официальной инструкцией срок – спустя 14 дней после первой. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

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Рекомендация дана для того, чтобы успеть привить как можно больше людей до "взлета" заболеваемости с набирающей ход волной дельта-штамма.

Эксперты по иммунопрофилактике проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности СoronaVac при различных интервалах между дозами.

После интервала в 14 дней эффективность против развития симптомов COVID-19 колебалась от 51% до 84%, а защита против госпитализации с "короной" достигала 100%.

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Исходя из этих данных, ведомство рекомендует медикам приглашать людей на вторую дозу CoronaVac через 14 дней после первой. Люди и сами могут просить медиков делать им вторую прививку через этот интервал.

Евгений Пилипенко
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антитела исследование вакцинация вакцина прививка иммунитет Дельта эффективность коронавирус Sinovac CoronaVac
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