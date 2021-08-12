UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. Число заболевших за сутки в Украине превысило 1200 человек

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 08:19
Коронавирус. Число заболевших за сутки в Украине превысило 1200 человек - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 11 августа, в Украине выявили 1247 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1122), выздоровели 1039 пациентов (днем ранее – 1160). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 77 детей и 41 медик. Госпитализированы 588 человек (сутками ранее – 648), 24 пациента умерли (сутками ранее – 25).

Официально за 11 августа сделан 48 051 тест на коронавирус (53 200 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 049, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8735, экспресс-тестов на антиген – 17267.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 262 601 заболевший COVID-19, из них 2 194 791 выздоровел, 53 173 человек умерли. Проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Одесской, Донецкой и Львовской областях:

Киев – 205 заболевших за сутки;
Харьковская область – 93;
Одесская – 77;
Донецкая – 75;
Львовская – 61;
Запорожская – 57;
Хмельницкая – 56;
Днепропетровская – 53;
Тернопольская – 52;
Винницкая – 48;
Луганская – 45;
Житомирская – 41;
Черновицкая – 41;
Киевская – 40;
Ивано-Франковская – 39;
Николаевская – 37;
Черниговская – 36;
Херсонская – 35;
Полтавская – 34;
Сумская – 34;
Ровенская – 31;
Закарпатская – 18;
Черкасская – 18;
Волынская – 16;
Кировоградская – 5.

Читайте также: Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 