Коронавирус. Число заболевших за сутки в Украине превысило 1200 человек
Вчера, 11 августа, в Украине выявили 1247 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1122), выздоровели 1039 пациентов (днем ранее – 1160). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 77 детей и 41 медик. Госпитализированы 588 человек (сутками ранее – 648), 24 пациента умерли (сутками ранее – 25).
Официально за 11 августа сделан 48 051 тест на коронавирус (53 200 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 049, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8735, экспресс-тестов на антиген – 17267.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Одесской, Донецкой и Львовской областях:
Киев – 205 заболевших за сутки;
Харьковская область – 93;
Одесская – 77;
Донецкая – 75;
Львовская – 61;
Запорожская – 57;
Хмельницкая – 56;
Днепропетровская – 53;
Тернопольская – 52;
Винницкая – 48;
Луганская – 45;
Житомирская – 41;
Черновицкая – 41;
Киевская – 40;
Ивано-Франковская – 39;
Николаевская – 37;
Черниговская – 36;
Херсонская – 35;
Полтавская – 34;
Сумская – 34;
Ровенская – 31;
Закарпатская – 18;
Черкасская – 18;
Волынская – 16;
Кировоградская – 5.
- В течение двух недель в Украине прогнозируют вспышку коронавируса на фоне распространения более заразного штамма дельта. Минздрав готовится к новой волне эпидемии по трем сценариям.
- В Украине вакцинация от COVID-19 доступна всем желающим взрослым и некоторым детям 12+. Прививки делают вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinovac, AstraZeneca/Oxford – все они одобрены ВОЗ для экстренного использования.
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