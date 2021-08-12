Коронавирус. Число заболевших за сутки в Украине превысило 1200 человек

Вчера, 11 августа, в Украине выявили 1247 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1122), выздоровели 1039 пациентов (днем ранее – 1160). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 77 детей и 41 медик. Госпитализированы 588 человек (сутками ранее – 648), 24 пациента умерли (сутками ранее – 25).

Официально за 11 августа сделан 48 051 тест на коронавирус (53 200 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 049, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8735, экспресс-тестов на антиген – 17267.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 262 601 заболевший COVID-19, из них 2 194 791 выздоровел, 53 173 человек умерли. Проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Одесской, Донецкой и Львовской областях:

Киев – 205 заболевших за сутки;

Харьковская область – 93;

Одесская – 77;

Донецкая – 75;

Львовская – 61;

Запорожская – 57;

Хмельницкая – 56;

Днепропетровская – 53;

Тернопольская – 52;

Винницкая – 48;

Луганская – 45;

Житомирская – 41;

Черновицкая – 41;

Киевская – 40;

Ивано-Франковская – 39;

Николаевская – 37;

Черниговская – 36;

Херсонская – 35;

Полтавская – 34;

Сумская – 34;

Ровенская – 31;

Закарпатская – 18;

Черкасская – 18;

Волынская – 16;

Кировоградская – 5.

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Денис Юдин

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