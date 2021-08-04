В Украине ожидается вспышка коронавируса в течение ближайших двух недель – КШЭ

Очередная вспышка эпидемии коронавирусной болезни ожидается в Украине в течение ближайших двух недель. Об этом идет речь в анализе, составленном экспертами Киевской школы экономики, опубликованном на сайте КШЭ.

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В Киеве уже 20% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19, однако в других регионах темпы вакцинации существенно ниже. В Украине в целом 9,5% населения вакцинированы по меньшей мере одной дозой.

В КШЭ констатируют, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке уже в течение следующих двух недель.

Коэффициент выявления новых случаев в Украине незначительно ухудшился, но остается беспрецедентно хорошим – 2,3%. На фоне роста смертности в других странах Европы, смертность в Украине переместилась на седьмую позицию с пятой и сейчас находится на уровне плато.

В среднем количество умерших за сутки – 15 человек. По оценкам Центра экономики здравоохранения КШЭ, смертность в Украине будет находиться на уровне плато и в ближайшее время.

По уровню заболеваемости среди крупных европейских стран Украина продолжает находиться на 13-й отметке. Средний уровень заболеваемости в течение последних двух недель составляет 20 человек на 100 000 населения.

Однако уже сейчас госпитализации в неделю выросли на 17% (ранее недельный рост фиксировалось на уровне 3-5%), что свидетельствует о тренде увеличения нагрузки на систему здравоохранения.

В 20-ти из 25-ти областей ситуация ухудшается – отмечается рост количества госпитализаций. В зоне риска – Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, на которые приходится половина всего роста госпитализаций в стране.

Регионами "временной безопасности" остаются Киев, а также Полтавская, Сумская и Черниговская области, которые показывают колебания в сторону убывания на плато.

Ситуация в Европе стабилизируется, но в мире продолжают расти новые эпицентры заболеваемости COVID-19. Драйверы роста в мире – Северная Америка и Азия.

Эпидемия коронавируса активно развивается в Иране, Турции и Таиланде. Заболеваемость в США продолжает расти более чем на 50% за неделю.

В Европе заболеваемость в ряде стран продолжает расти более медленными темпами в пределах до 30% за неделю. В девяти из 15 крупных стран Европы продолжается вспышка.

3 августа в Украине выявили 984 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 827), выздоровели 570 пациентов (днем ранее – 533).

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Наталия Медведева

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