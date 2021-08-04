COVID-19. В Украине почти 1000 новых заболевших, больше всего в Киеве и Донецкой области
Вчера, 3 августа, в Украине выявили 984 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 827), выздоровели 570 пациентов (днем ранее – 533). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 59 детей и 48 медиков. Госпитализированы 572 человека (сутками ранее – 334), 43 пациента умерли (сутками ранее – 26).
Официально за 3 августа сделаны 47 442 теста на коронавирус (39 622 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 533, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8064, экспресс-тестов на антиген – 16 845.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях:
Киев – 236 заболевших за сутки;
Донецкая область – 91;
Харьковская – 75;
Херсонская – 71;
Днепропетровская – 64;
Запорожская – 53;
Одесская – 46;
Луганская – 43;
Хмельницкая – 35;
Киевская – 34;
Львовская – 34;
Ровенская – 29;
Полтавская – 23;
Черкасская – 23;
Житомирская – 20;
Винницкая – 19;
Тернопольская – 19;
Сумская – 18;
Николаевская – 16;
Черновицкая – 10;
Ивано-Франковская – 9;
Кировоградская – 7;
Закарпатская – 4;
Волынская – 3;
Черниговская – 2.
- В Украине ужесточили правила въезда в страну из-за распространения в мире более заразного штамма коронавируса дельта.
- Минздрав призывает вакцинироваться: привитые будут иметь преимущества при возвращении из-за границы и могут посетить 23 страны Европы.
- Вакцина доступна всем желающим взрослым и некоторым подросткам 12+.
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