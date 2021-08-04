COVID-19. В Украине почти 1000 новых заболевших, больше всего в Киеве и Донецкой области

Вчера, 3 августа, в Украине выявили 984 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 827), выздоровели 570 пациентов (днем ранее – 533). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 59 детей и 48 медиков. Госпитализированы 572 человека (сутками ранее – 334), 43 пациента умерли (сутками ранее – 26).

Официально за 3 августа сделаны 47 442 теста на коронавирус (39 622 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 533, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8064, экспресс-тестов на антиген – 16 845.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 255 345 заболевших COVID-19, из них 2 188 273 выздоровели, 53 024 человека умерли. Проведено более 11,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях:

Киев – 236 заболевших за сутки;

Донецкая область – 91;

Харьковская – 75;

Херсонская – 71;

Днепропетровская – 64;

Запорожская – 53;

Одесская – 46;

Луганская – 43;

Хмельницкая – 35;

Киевская – 34;

Львовская – 34;

Ровенская – 29;

Полтавская – 23;

Черкасская – 23;

Житомирская – 20;

Винницкая – 19;

Тернопольская – 19;

Сумская – 18;

Николаевская – 16;

Черновицкая – 10;

Ивано-Франковская – 9;

Кировоградская – 7;

Закарпатская – 4;

Волынская – 3;

Черниговская – 2.

Денис Юдин

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