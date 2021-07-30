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В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет: показания

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 13:00
В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет: показания - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Со следующей недели в Украине можно будет вакцинировать подростков от 12 лет при наличии показаний. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1".

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Показанием к вакцинации для подростков будут тяжелые соматические заболевания и необходимость выезда за границу, в том числе на учебу. Ребенку должно быть выдано медицинское заключение, с которым он может обратиться в центр вакцинации. В случае обучения за границей педиатр должен дать ребенку справку в произвольной форме.

По словам Кузина, подростков будут прививать только вакциной Pfizer – в отличие от других вакцин, она прошла испытания в этой возрастной группе.

Массовая вакцинация детей пока не рассматривается, отметил Кузин. Сначала в Минздраве хотят убедиться, что вакцинацией охвачены первичные группы риска.

Денис Юдин
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вакцинация коронавирус Игорь Кузин COVID-19
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