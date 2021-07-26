Минздрав призывает беременных женщин прививаться от коронавируса
Вакцинация беременных женщин от коронавируса безопасна и необходима. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По словам врача-иммунолога Федора Лапия, безопасность вакцинации беременных доказана в первую очередь на животных. В ходе исследования у вакцинированных беременных животных не было выявлено никаких негативных последствий, они вынашивали беременность и рожали здоровых детей.
Лапий отметил, что сейчас накоплен и достаточный опыт вакцинации от COVID-19 беременных женщин. У них также не выявлено никаких негативных последствий.
В Украине утверждены рекомендации по вакцинации беременных, рассказал Лапий. Он подчеркнул, что COVID-19 небезопасен для беременных: болезнь может приводить к преждевременным родам и прерыванию беременности.
Перед вакцинацией от коронавируса не требуется проходить тест на беременность, также не нужно откладывать беременность, если женщина планирует вакцинацию, заверил врач.
- В апреле 2021 года стало известно, что беременные женщины с COVID-19 сталкиваются с более высоким риском осложнений.
- 14 июня в Минздраве рекомендовали прививать беременных мРНК-вакцинами.
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