Минздрав призывает беременных женщин прививаться от коронавируса

Вакцинация беременных женщин от коронавируса безопасна и необходима. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По словам врача-иммунолога Федора Лапия, безопасность вакцинации беременных доказана в первую очередь на животных. В ходе исследования у вакцинированных беременных животных не было выявлено никаких негативных последствий, они вынашивали беременность и рожали здоровых детей.

Лапий отметил, что сейчас накоплен и достаточный опыт вакцинации от COVID-19 беременных женщин. У них также не выявлено никаких негативных последствий.

В Украине утверждены рекомендации по вакцинации беременных, рассказал Лапий. Он подчеркнул, что COVID-19 небезопасен для беременных: болезнь может приводить к преждевременным родам и прерыванию беременности.

Перед вакцинацией от коронавируса не требуется проходить тест на беременность, также не нужно откладывать беременность, если женщина планирует вакцинацию, заверил врач.

В апреле 2021 года стало известно, что беременные женщины с COVID-19 сталкиваются с более высоким риском осложнений.

14 июня в Минздраве рекомендовали прививать беременных мРНК-вакцинами.

Денис Юдин

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