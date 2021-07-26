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Минздрав призывает беременных женщин прививаться от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 13:22
Минздрав призывает беременных женщин прививаться от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Вакцинация беременных женщин от коронавируса безопасна и необходима. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По словам врача-иммунолога Федора Лапия, безопасность вакцинации беременных доказана в первую очередь на животных. В ходе исследования у вакцинированных беременных животных не было выявлено никаких негативных последствий, они вынашивали беременность и рожали здоровых детей.

Лапий отметил, что сейчас накоплен и достаточный опыт вакцинации от COVID-19 беременных женщин. У них также не выявлено никаких негативных последствий.

В Украине утверждены рекомендации по вакцинации беременных, рассказал Лапий. Он подчеркнул, что COVID-19 небезопасен для беременных: болезнь может приводить к преждевременным родам и прерыванию беременности.

Перед вакцинацией от коронавируса не требуется проходить тест на беременность, также не нужно откладывать беременность, если женщина планирует вакцинацию, заверил врач.

Денис Юдин
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вакцинация беременность коронавирус COVID-19 Федор Лапий
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