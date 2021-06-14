В Миздраве рассказали, чем можно вакцинировать от коронавируса беременных женщин

Минздрав рекомендует прививать беременных женщин от коронавируса мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина – Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В МОЗ говорят, что беременные женщины могут труднее переносить COVID-19. В то же время, отмечают там, беременные не участвовали в клинических исследованиях вакцин. Однако имеющиеся антикоронавирусные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Изучение безопасности вакцин для беременных продолжается.

Если такая женщина подвержена высокому риску заражения коронавирусом, в Минздраве рекомендуют обсудить возможность вакцинации с врачом.

"Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной (в Украине пока используется только одна такая вакцина – Comirnaty от Pfizer-BioNTech)", – говорится в сообщении.

Если беременная получила первую дозу вакцины на векторной платформе (в Украине из таких вакцин пока зарегистрирована только AstraZeneca (Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки. На основе этого женщина сама должна решать, получать вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов, пояснили в МОЗ.

Делать рутинный тест на беременность перед прививкой не надо.

"Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут прививаться вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio) без оговорок", – отметили в МОЗ.

Там подчеркнули, что инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, которую тоже используют в Украине, запрещаются прививки беременных и женщин, которые кормят грудным молоком.

Беременные женщины, инфицированные COVID-19, и их новорожденные дети сталкиваются с более высоким риском осложнений, чем было известно ранее. Об этом свидетельствует исследование ученых Оксфордского университета.

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Вадим Ребрина

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