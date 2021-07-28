Кабмин обновил план вакцинации до конца 2021 года: какие вакцины и когда ожидаются

Сегодня на заседании правительства был утвержден обновленный план вакцинации от COVID-19 до конца текущего года. Ожидается, что за период с апреля по декабрь Украина получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса.

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Вакцины планируют закупать за деньги из госбюджета, а также получать бесплатно по программе COVAX. В частности, с августа в страну еще должно поступить: 18,5 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax и 5,4 млн доз AstraZeneca.

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26 июля Минздрав призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса.

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