Кабмин обновил план вакцинации до конца 2021 года: какие вакцины и когда ожидаются
28.07.2021, 16:30
Вакцинация от коронавируса в Украине (фото - VOLODYMYR PETROV, ЕРА)
Сегодня на заседании правительства был утвержден обновленный план вакцинации от COVID-19 до конца текущего года. Ожидается, что за период с апреля по декабрь Украина получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса.
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Вакцины планируют закупать за деньги из госбюджета, а также получать бесплатно по программе COVAX. В частности, с августа в страну еще должно поступить: 18,5 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax и 5,4 млн доз AstraZeneca.
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