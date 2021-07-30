UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. Штамм дельта распространяется как ветрянка, но вакцинированные защищены – CDC

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 13:08
Коронавирус. Штамм дельта распространяется как ветрянка, но вакцинированные защищены – CDC - Фото
Рошель Валенски, директор CDC США (фото - ЕРА)

Штамм коронавируса дельта распространяется так же легко, как ветряная оспа (ветрянка). Вакцинированные люди тоже могут заразиться этим штаммом, но на 90% защищены от тяжелого течения болезни, говорится в документе Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США (CDC), который оказался в распоряжении The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полученный журналистами документ – внутренняя презентация CDC, основанная на еще не опубликованных исследованиях о штамме дельта. Директор CDC доктор Рошель Валенски подтвердила подлинность документа в комментарии CNN, заявив, что "это очень серьезно".

В документе говорится, что штамм дельта распространяется так же легко, как ветряная оспа, и быстрее Эболы, сезонного гриппа, "испанского" гриппа 1918 года, оспы, MERS и SARS.

В нем также отмечается, что вакцинированные, которые заразились штаммом дельта, могут передавать вирус так же, как и непривитые, пишут журналисты.

По данным издания, эти исследования побудили CDC во вторник вновь обязать вакцинированных США носить маски в помещениях, сообществах со значительным распространением вируса или в присутствии людей из групп риска.

При этом на опубликованных WP слайдах говорится, что вакцины дают значительную защиту от штамма дельта привитым:

– предотвращают > 90% тяжелых заболеваний – риск тяжелого заболевания или смерти снижается в 10 или более раз у вакцинированных;

– вакцины могут быть менее эффективными для предотвращения заражения или передачи вируса, однако у вакцинированных в три раза снижается риск инфицирования.

В документе говорится, что CDC должен в коммуникации подчеркивать доказанную эффективность вакцин в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти. Однако он также должен признавать два тезиса:

– легкие заболевания у вакцинированных, которые заразились штаммом дельта, могут быть не столь редкими;

– вакцинированные могут распространять вирус.

Читайте также: Как китайские вакцины защищают от дельта-штамма коронавируса: данные из Китая

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ветрянка вакцина Дельта коронавирус COVID-19 CDC штамм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 