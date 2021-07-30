Коронавирус. Штамм дельта распространяется как ветрянка, но вакцинированные защищены – CDC

Штамм коронавируса дельта распространяется так же легко, как ветряная оспа (ветрянка). Вакцинированные люди тоже могут заразиться этим штаммом, но на 90% защищены от тяжелого течения болезни, говорится в документе Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США (CDC), который оказался в распоряжении The Washington Post.

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Полученный журналистами документ – внутренняя презентация CDC, основанная на еще не опубликованных исследованиях о штамме дельта. Директор CDC доктор Рошель Валенски подтвердила подлинность документа в комментарии CNN, заявив, что "это очень серьезно".

В документе говорится, что штамм дельта распространяется так же легко, как ветряная оспа, и быстрее Эболы, сезонного гриппа, "испанского" гриппа 1918 года, оспы, MERS и SARS.

В нем также отмечается, что вакцинированные, которые заразились штаммом дельта, могут передавать вирус так же, как и непривитые, пишут журналисты.

По данным издания, эти исследования побудили CDC во вторник вновь обязать вакцинированных США носить маски в помещениях, сообществах со значительным распространением вируса или в присутствии людей из групп риска.

При этом на опубликованных WP слайдах говорится, что вакцины дают значительную защиту от штамма дельта привитым:

– предотвращают > 90% тяжелых заболеваний – риск тяжелого заболевания или смерти снижается в 10 или более раз у вакцинированных;

– вакцины могут быть менее эффективными для предотвращения заражения или передачи вируса, однако у вакцинированных в три раза снижается риск инфицирования.

В документе говорится, что CDC должен в коммуникации подчеркивать доказанную эффективность вакцин в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти. Однако он также должен признавать два тезиса:

– легкие заболевания у вакцинированных, которые заразились штаммом дельта, могут быть не столь редкими;

– вакцинированные могут распространять вирус.

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Марк Сировой

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