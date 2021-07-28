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Кабмин ужесточил правила въезда в Украину: у вакцинированных будут преимущества

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 14:47
Кабмин ужесточил правила въезда в Украину: у вакцинированных будут преимущества - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса, у вакцинированных от COVID-19 будут преимущества. Об этом сообщили министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина, а также пресс-служба Минздрава.

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По словам Ляшко, будут действовать такие правила:

– Граждане Украины могут свободно пересекать границу, если они вакцинированы от COVID-19 хотя бы одной дозой прививки, которая признана ВОЗ. Подтверждают вакцинацию такие документы: справка 063-О (для одной дозы), международное свидетельство (для двух);

- Иностранцы с видом на жительство в Украине могут свободно пересечь границу, если привиты двумя дозами признанной ВОЗ вакциной;

– Для остальных иностранцев требуются две дозы признанной ВОЗ вакцины либо страховой полис и негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или экспресс, сделанные не ранее чем за 72 часа до пересечения границы);

– Если украинец не получил хотя бы одну дозу вакцины, а иностранец две, то таким людям надо будет установить приложение Дій вдома. Приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа после пересечения границы, если за это время человек не получит негативный результат теста на территории Украины.

– В случае позитивного теста после пересечения границы, человек уходит на самоизоляцию или лечение, а эпидемиологи начинают расследование и тестирование всех контактов.

– Украинцы и иностранцы, которые прибыли из России или Индии и находились в этих странах семь дней в течение 14 дней до пересечения границы, должны обязательно проходить 14 дней самоизоляции без возможности досрочного прекращения.

Ляшко отметил, что новые правила вступят через семь дней после публикации и вступления в силу соответствующего постановления правительства. Граждане Украины, которые выехали до вступления в силу постановления, смогут вернуться беспрепятственно.

Глава Минздрава объяснил, что штамм дельта активно распространяется в Европе и спровоцировал большую вспышку в России. Новые правила должны улучшить эпидрасследования, снизить риск распространения коронавируса в Украине и новой масштабной вспышки COVID-19.

СПРАВКА. Сейчас ВОЗ одобрены для экстренного применения вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca / Oxford, COVISHIELD (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford), CoronaVac (Sinovac), Sinopharm, однодозная Janssen (Johnson and Johnson).

Читайте также: Через "Дію". Вакцинированные могут получить привилегии в случае усиления карантина – МОЗ

Марк Сировой
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коронавирус граница въезд в Украину вакцина COVID-19 самоизоляция Дій вдома кабмин
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